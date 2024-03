Cyberpunk 2077: Fan Bundle. Już można zamawiać. Kiedy premiera?

Choć od premiery Cyberpunk 2077, drugiej najlepszej gry studia CD Projekt RED minęło już prawie trzy i pół roku, to twórcy wciąż przy niej pracują. Są dodatki, są poprawki i są nowe wydania gry, jak właśnie Cyberpunk 2077 Fan Bundle.

Co w nim znajdziemy?

• grę wideo Cyberpunk 2077 w wersji PlayStation 4 lub Xbox One (z bezpłatną aktualizacją na nowe generacje konsol do pobrania)

• kompendium wiedzy o świecie gry w oparciu o jej premierową wersję

• mapę świata gry

• pocztówki

• naklejki

• medalion Samurai

Zestaw można już zamawiać. Ceny w przedsprzedaży oscylują między 119-129 złotych.

Premiera Cyberpunk 2077: Fan Bundle została zaplanowana na 29 marca.