Dragon Age: Straż Zasłony. Za muzykę odpowiada Hans Zimmer i Lorne Balfe

Czasy mamy takie, że spora część graczy przy premierze co większych tytuł nastawia się raczej na problemy niż niczym nie zmąconą satysfakcję z gry. Z jednej strony obawy budzą pomysły samych twórców, a z drugiej samo wykonanie i to, czy w daną grę da się w ogóle zagrać na premierę.

Czekający na Dragon Age: Straż Zasłony też mają sporo obaw, ale akurat to, co w grze usłyszymy nie powinno nikogo rozcza-rować.

Za muzykę w grze odpowiada dwukrotny laureat Oscara Hans Zimmer oraz zdobywca nagrody GRAMMY Lorne Balfe.

„Jednym z naszych głównych celów było stworzenie muzyki, która będzie spajać świat Thedas i różnorodne postacie, które go zamieszkują. Chcieliśmy, aby gracze odczuwali, że ich decyzje wpływają na rozwój relacji i wydarzeń w grze, niezależnie od tego, czy przeżywają epickie bitwy, czy bardziej intymne chwile. Współpraca z Hansem Zimmerem i Lorne’m Balfe pozwoliła nam osiągnąć poziom emocjonalny, jakiego wcześniej się nie spodziewaliśmy. Nie mogę się doczekać, aż gracze doświadczą tej magii” – komentuje Cody Behiel, dyrektor udźwiękowienia Dragon Age: Straż Zasłony.

Hans Zimmer to jeden z najbardziej uznanych kompozytorów filmowych. Znamy go z takich produkcji jak Diuna, Dunkierka, Interstellar czy Incepcja. Do pracy przy grach wraca po dziesięciu latach (Crysis 2).

„Epickie historie potrzebują epickich ścieżek dźwiękowych. BioWare stworzyło w Dragon Age: Straży Zasłony narrację, która nieustannie dostarczała mi inspiracji. Jestem dumny, że mogłem pracować nad tłem muzycznym dla najnowszej przygody w świecie Dragon Age wspólnie z Lorne’em oraz całym zespołem projektowym” – komentuje Hans Zimmer.

Lorne Balfe pracował nad muzyką do takich gier jak Call of Duty: Modern Warfare 2, Assassin's Creed III, Assassin's Creed: Revelations i Beyond: Two Souls. O swojej nowej produkcji mówi tak:

„Dragon Age to świat, który wciąga jak żaden inny, a Straż Zasłony podnosi tę immersję na nowy poziom. Wspólne tworzenie muzyki z Hansem Zimmerem dało nam szansę, by dodać majestatu i epickości do krainy Thedas, a bohaterowie i ich historie zyskali nowe brzmienie. Nie mogę się doczekać, aż gracze zanurzą się w tej przygodzie”.

18 października pełna ścieżka dźwiękowa trafi na platformy iTunes oraz Amazon Music. Oficjalna premiera albumu została zaplanowana na 1 listopada.

A gra Dragon Age: Straż Zasłony będzie miała swoją premierę 31 października. Na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.