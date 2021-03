Epson EF-11: Zaproś kino do domu

Jako że w pracy jestem wirtualnie, zaprosiłem go do domu i… zacząłem szukać większej i większej pustej ściany, serio. I to nie jest tak, że to pierwszy projektor, który u mnie gościł; kiedyś nawet rozważałem instalację takiego urządzenia na stałe, ostatecznie wygrał telewizor. Ale wówczas nie miał rywala na poziomie Epsona EF-11: dziś werdykt nie byłby już tak jednoznaczny.

To, co rzuca się w oczy to niewielki gabaryt urządzenia, a po podłączeniu również adekwatny do rozmiaru poziom hałasu – nie inwazyjny, a w zasadzie znikomy. I choć ma to ogromne znaczenie, to prawdziwą siłą tego malucha jest jakość obrazu.

Zacząłem skromnie, w dzień. Na niewielkiej powierzchni, z niewielkiej odległości – ustawiłem ostrość – no spoko, projektor. A potem się zaczęło: może tu, może tu… ta ściana za mała, ta zbyt „zagracona”.

To nie jest do końca tak, jak obiecuje producent: w dzień to jest zwykły projektor, o wysokiej rozdzielczości, fajnej jasności, ale nie takiej, by nie trzeba było zasłaniać okien – choć gdybym miał się z nim zaprzyjaźnić na stałe – zainwestowałbym w farbę pod ekrany i wówczas stawiam, że i w ciągu dnia do obrazu nie miałbym uwag.