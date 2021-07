Epson L7180: Wspomnienia z wakacji w rozmiarze A3

Początkowo do wydruków w dużym formacie wybierałem zdjęcia ze szczególną starannością, to onieśmielający rozmiar, ale z czasem nie sposób nie docenić radości jaką sprawiają ulubione fotki z wakacji w porządnym rozmiarze dwóch kartek a4.

Większym zmartwieniem jest ograniczona ilość miejsca na ścianach. Tyle, że przecież zdjęcia w ramkach można wymieniać sezonowo ponieważ koszty… No właśnie. Policzmy z grubsza, zestaw wszystkich atramentów to wydatek ok. 250 złotych, producent zapewnia 5000-8000 tysięcy wydruków, jak to sprawdzić nie wiem, ale drukarka dotarła do mnie z kolorowymi zasobnikami zapełnionymi mniej więcej w 1/8 (czyli ciężkie testy w innych redakcjach miała już za sobą), zamówiłem 100 kartek w formacie A3 wartych ok. 250 zł.

Więc do wyliczenia kosztów przyjmijmy założenie 250/8 czyli ok. 32 zł, łącznie 282 / 100 zdjęć. Jedno duże zdjęcie kosztuje niecałe 3 złote i jest to bardzo, bardzo zawyżony koszt – drukowałem jeszcze testowe zdjęcia w formatach 10x15, 13x18 i A4. Ile? Nie liczyłem, ale dużo.

I tak, wiem nie uwzględniam kosztów drukarki (ok. 3000 zł), ale zakładam że i tak potrzebujecie jakiejś do pracy. Tymczasem fajne zdjęcie z wakacji i prosta ramka ze szwedzkiego sklepu potrafią sprawić bliskim ogromną radość. A że zdjęcia w formacie A3 ciągle nie są czymś powszednim, to dodatkowo jest to wyjątkowo oryginalny prezent.