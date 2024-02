Farming Simulator 22: 6 000 000 wirtualnych rolników (wideo)

Przygoda studia Giants Software z wirtualnym rolnictwem na dobre zaczęła się w 2009 roku z chwila premiery Farming Simulator 2009 (Landwirtschafts-Simulator 2009). Od tamtego czasu wychodziły kolejne odsłony, a twórcy dbali o to, by nie zabrakło nowości: a to nowe maszyny, a to nowe uprawy i hodowle.

Z dobrym skutkiem, czego efektem była coraz lepsza sprzedaż poszczególnych części i dobre recenzje.

Farming Simulator 22 swoją premierę miał w listopadzie 2021 roku. Teraz Giants Software chwali się, że łącznie z późniejszą Edycją Platynową i Edycją Premium, gra Farming Simulator 22 sprzedała się w ponad sześciu milionach egzemplarzy.

„Widok milionów aktywnych wirtualnych farmerów na naszych polach jest potwierdzeniem naszej nieustającej pasji, ciągłego zaangażowania w serię i strategii samodzielnego publikowania” – komentuje Boris Stefan, szef działu wydawniczego w Giants Software.

Przy okazji twórcy pochwalili się też rekordową aktywnością serwerów (ponad 100 000 dedykowanych serwerów online jednocześnie).

Farming Simulator 22 przewyższył poprzednią odsłonę również pod względem dostępnych modów: obecnie posiada ponad 5600 dostępnych modyfikacji na oficjalnym ModHubie.

Modyfikacje te, przetestowane przez wewnętrzny zespół QA firmy Giants Software, są dostępne bezpośrednio z poziomu gry. Do Farming Simulator 22 pobrano łącznie 1,4 miliarda modów, co stanowi około połowę wszystkich pobrań modyfikacji w serii od jej powstania w 2008 roku, a zawartość generowana przez użytkowników wciąż zyskuje na popularności.