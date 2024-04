Farming Simulator 22: Buraki jadą sklepu (wideo)

Dodatek Farm Production Pack skupia się nie na tym co i jak hodujemy/uprawiamy, ale co z tym robimy dalej. Dynamiczne ceny, codzienne zlecenia i szybkie dostawy – tym będziemy się zajmować dostarczając nasze towary do sklepu rolniczego, super-marketu czy na stoiska targowe.

Nie zabraknie też nowego sprzętu. W grze pojawi się między innymi Lely Sphere; system przetwarzania obornika, który po umieszczeniu obok budynków gospodarczych wytwarza płynny nawóz z emisji amoniaku i połączenia z kwasem siarkowym.

A Cleaner Tiger firmy VDW szoruje i tnie buraki cukrowe po oddzieleniu ich od kamieni, zaś bęben myjący zapewnia umyte plony, które można sprzedać po wyższych cenach.

Gracze będą mogli też zbudować wielkie centrum dystrybucyjne z wózkiem widłowym do rozwożenia palet. Do tego dojdzie kilka konfigurowalnych wiat i silosów do przechowywania materiałów sypkich, pojazdów i narzędzi, a także warsztat samochodowy z garażem.

Dodatek Farm Production Pack ma premierę zaplanowaną na 30 kwietnia. Na PC i konsole. A wygląda to wszystko tak: