Lost Ark: Premiera, rekordy i recenzje (wideo)

Gra Lost Ark już wcześniej była znana w Korei, Rosji i Japonii. W piątek została wydana na Steam (z dialogami w języku angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim), gdzie bije teraz rekordy popularności.

Lost Ark to darmowa gra MMORPG.

Co oferuje produkcja Smilegate RPG i Amazon Games? Wielką wyprawę do świata Arkesii na poszukiwanie Zaginionej Arki.

Do wyboru mamy piętnaście odrębnych klas postaci z unikalnymi opcjami dostosowania stylu walki, oraz umiejętnościami, które można łączyć i personalizować.

Twórcy obiecują także dużo zawartości endgame, w tym lochy i rajdy dla graczy na wszystkich poziomach umiejętności, wraz z mnóstwem opcji PvP, w tym trybami rankingowymi i nie rankingowymi, oraz legendarnym sprzętem do zebrania po drodze.

„Wraz z Smilegate jesteśmy dumni, że miliony nowych graczy na całym świecie mogą doświadczyć Lost Ark” – komentował premierę Christoph Hartmann, wiceprezes Amazon Games. „Unikalny styl pełnej akcji walki Lost Ark w połączeniu z pozornie nieskończonymi opcjami dostosowywania klas otwierają prawie nieskończone nowe sposoby gry w dynamicznym, ciągle zmieniającym się wszechświecie – istnieje wiele nowych królestw do odkrycia i zasobów, o które można rywalizować w tym tętniącym życiem fantastycznym świecie”.

Gra Lost Ark jest dostępna na Steam, gdzie możemy też kupić pakiety startowe. Gra notuje rekordy pod względem liczby graczy, ale ich opinie są mocno mieszane: ze wspomnianych 47 358 recenzji, 68 proc. jest pozytywnych.