Lost Ark: Wiedźmin Geralt na gościnnych występach

Kiedy?

W styczniu podczas limitowanego czasowo, specjalnego crossovera.

W Lost Ark (darmowa, sieciowa gra RPG) pojawi się Geralt z Rivii, Yennefer z Vengerbergu, Triss Merigold z Mariboru, Jaskier i Cirilla Fiona Elen Riannon, a głos podłożą oryginalni aktorzy z gry w ramach historii osadzonej w nowym świecie.

Akcja zabierze nas na nową wyspę - White Wolf's Haven – która będzie sceną zabaw i festiwali, aż do momentu, gdy niespodziewanie pojawi się tajemniczy wir i... popsuje wszystkim zabawę.

Kiedy gracze zaczną badać przyczyny tego zjawiska, spotkają gościa z innej czasoprzestrzenii: Geralta. To rozpocznie łańcuch wydarzeń, w którym gracze zmierzy się z tajemnicą wiru, spotykając po drodze jeszcze więcej tajemniczych przybyszów.

Wydarzenie będzie też szansą na zdobycie specjalnych przedmiotów związanych z Wiedźminem; to przedmioty kosmetyczne związane z sagą, blizny dostosowywane do postaci, karty, etc.