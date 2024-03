Quilts and Cats of Calico: Jak zwabić dużo kotków (wideo)

Za grę odpowiada studio Monster Couch znane z komputerowej adaptacji karcianki Na skrzydłach (Wingspan).

Tym razem programiści zajęli się planszówkową Calico, czego efektem jest Quilts and Cats of Calico. To gra pełna kotów i kołderek.

Naszym zadaniem jest stworzenie kołdry z wzorzystych skrawków tkanin. Łącząc kolory i wzory skrawków nie tylko zdoby-wamy punkty, ale też zwabiamy koty, mające swoje własne preferencje co do wzorów pościeli.

W trybie fabularnym czeka na nas świat inspirowany twórczością studia Ghibli. Wcielamy się w osobę szyjącą kołdry, która postanawia osiągnąć sukces w mieście wyznawców kotów. Wspinamy się na szczyt miejskiej hierarchii i stawiamy czoła przeciw-nikowi, który chce zdominować świat ludzi i kotów. Po drodze spotkamy przyjaciół i mnóstwo kotów, których pomoc może okazać się nieoceniona…

Grać można też w cross-platformowym multiplayerze do czterech graczy. Tu można zapraszać do gry przyjaciół lub grać mecze rankingowe z dobranymi losowo graczami. Spokojniejszy tryb solo pozwala zmierzyć się z SI o różnym poziomie trudności.

W Quilts and Cats of Calico można tez zrobić własnego kota, nadając mu wybrany kształt, imię, kolor futra, etc.

Na znających wersję planszową czeka kilka niespodzianek: to różne warianty zasad i mechanik w rozgrywce kampanijnej. Są też zupełnie nowe elementy.

Niezależnie od tego jak i w jakim trybie będziemy grac, to zawsze usłyszymy muzykę Pawła Górniaka, kompozytora odpo-wiedzialnego za ścieżkę dźwiękową do cyfrowej wersji Na Skrzydłach.

Gra Quilts and Cats of Calico jest już dostępna na PC i Nintendo Switch. A prezentuje się tak: