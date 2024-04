Razer BlackShark V2 Pro: Słuchawki dla PlayStation i Xbox

Słuchawki zostały dostrojone we współpracy z e-sportowcami takimi jak Hakis (Alliance) i Shotzzy (OpTic Gaming). Dzięki temu są fabrycznie wyposażone we wbudowane profile dźwiękowe dostosowane do Apex Legends, Call of Duty i Fortnite.

Razer BlackShark V2 Pro zostały wyposażone w odłączany mikrofon Razer HyperClear Super Wideband Mic. Do tego dochodzą 50-milimetrowe przetworniki TriForce Titanium.

Jest też technologia Razer HyperSpeed Wireless (połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz). Za sprawą wbudowanego modułu Bluetooth i przyciskowi Razer SmartSwitch, gracze mogą również płynnie przełączać się między połączeniem 2,4 GHz lub Bluetooth.

Razer przygortował także przewodową wersję Razer BlackShark V2 X dla konsol. Te słuchawki mają przetworniki Razer TriForce i mikrofon kar-dioidalny HyperClear.

Razer BlackShark V2 Pro i Razer BlackShark V2 X dla PlayStation oraz Xbox są już dostępne. Cena modelu V2 Pro została ustalona na 949 złotych,, a V2 X: 259 złotych.