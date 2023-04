Silica: Albo walczymy, albo dowodzimy (wideo)

Silica to pierwszy tytuł zrodzony w Bohemia Incubator; nowej wytwórni Bohemia Interactive, której celem jest pomoc twórcom gier indie w rozwoju i przedstawieniu ich wymarzonych gier globalnej publiczności. Silica była w większości rozwijana przez jednego dewelopera, Martina „Drama” Melichárka.

W trybie FPS będziemy oczywiście walczyć: pieszo lub korzystając z dostępnych pojazdów. Na tych, którzy wolą dowodzić swoimi siłami z daleka, czeka rola dowódcy na względnie bezpiecznej orbicie. Tu będziemy budować bazy, rozmieszczać struktury obronne i tworzyć kolejne jednostki.

Strategia to flagowy tryb gry w Silica. W tym trybie gracze walczą o dominację, budując, zbierając plony i uderzając w przeciwnika. Tryb strategii płynnie łączy elementy RTS i FPS i jest grywalny w dowolnej kombinacji, aż do 3-stronnego konfliktu między frakcjami. Tryb Prospector pełni rolę samouczka dla Silica. Jest on oferowany jako FPS, który może być rozgrywany w trybie single lub multiplayer. Trzeci tryb to Arena: tu gracze wybierają swoją ulubioną jednostkę i stają do walki w FPS-ie free-for-all.

Gra już wkrótce trafi do Steam Early Access.

