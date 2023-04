The Lord of the Rings: Gollum. Wymagania sprzętowe i edycja specjalna (wideo)

Artbooki czy sountrack to dość standardowe dodatki w edycjach kolekcjonerskich czy specjalnych. Twórcy The Lord of the Rings: Gollum w Precious Edition proponują zaś dodatkowy voice-acting w elfickim języku Sindarin, wykonany przez profesjonalistów i stworzony dla fanów Śródziemia.

Co jeszcze?

Jest też concept art zawierający ponad 100 oryginalnych szkiców, jest kompendium wiedzy o nieopisanej historii Śródziemia i jest ścieżka dźwiękowa. Całość (na PC) kosztuje 239,99 złotych (edycja standardowa to 199,99 złotych).

Poszukiwania pierścienia w skórze Golluma rozpoczną się 25 maja: na PC, Xbox Series X|S i One oraz PlayStation 5 i 4 (a jeszcze w tym roku gra ma się pojawić na Nintendo Switch).

Patrząc na docelowe platformy tym bardziej zaskakują opublikowane niedawno przez Daedalic Entertainment wymagania sprzętowe gry.

Żeby zagrać w Full HD – i to na medium – będziemy potrzebowali karty graficznej typu Nvidia GTX 1080 lub RTX 2060. A gra wychodzi na stare konsole...

A wymagania zalecane są jeszcze dziwniejsze.

The Lord of the Rings: Gollum

Wymagania minimalne (rozdzielczość 1080p i średnie ustawienia graficzne)

• system: Windows 10/11

• procesor: Intel i7-4770/AMD Ryzen 5 1600

• karta graficzna: GTX 1080/RTX 2060

• pamięć: 16 GB RAM

• miejsce na dysku: 45 GB

The Lord of the Rings: Gollum

Wymagania zalecane (rozdzielczość 1440p, wysokie ustawienia graficzne, ray tracing włączony)

• system: Windows 10/11

• procesor: Intel i3-6100/AMD Ryzen 5 2600

• karta graficzna: RTX 3080 (z włączonym DLSS Quality)

• pamięć: 32 GB RAM

• miejsce na dysku: 45 GB