TopSpin 2K25: Iga Świątek na okładce (wideo)

Gra będzie dostępna w dwóch edycjach: standardowej oraz Deluxe Edition. Ta ostatnia zawiera pakiety Under the Lights (alternatywne stroje dla Sereny Williams i Rogera Federera) New Wave (alternatywne stroje dla Igi Świątek, Carlosa Alcaraza, i Francisa Tiafoe) i kolekcję dodatkowej odzieży oraz Rookie Pakiet Rise, zawierający MyPlayer Boost i 1700 VC.

Premiera TopSpin 2K25 została zaplanowana na 26 kwietnia. Gra ukaże się na PC, PlayStion 5 i 4 o raz Xbox Series X/S i One.