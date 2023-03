Total War: Warhammer III. Forge of the Chaos Dwarfs: Kiedy przybędą krasnoludy Chaosu? (wideo)

Forge of the Chaos Dwarfs to pakiet kampanii do gry Total War: Warhammer III, który swoją premierę będzie miał już 13 kwietnia.

Dodatek został wyceniony na niespełna 90 złotych. Czego możemy oczekiwać za te pieniądze?

Astragoth Żelazna Ręka, Drazhoath Popielny i Zhatan Czarny to nowi legendarni lordowie z unikatowymi mechanikami i jednostkami. Krasnoludy Chaosu to pracowita, bezlitosna i wojownicza rasa.

Krasnoludy poszukują mocy zawartej w Krwi Hashuta, potężnej istoty będącej symbolem ognia, chciwości i pychy. Za jej pomocą chcą podbić cały znany świat. Aby to osiągnąć, muszą skonstruować Wielką Wiertnicę Hashuta i przebić materię rzeczywistości, by dotrzeć do jego królestwa.

Do tego wszystkiego będzie potrzebna – jak zawsze w grach z serii Total War – potężna armia. Dodatek Forge of the Chaos Dwarfs ma tu przynieść sporo nowości: od Piekielnej Gwardii i Byko-Centaurów po demoniczne potwory takie jak Ogniste K’daai. A przede wszystkim: machiny wojenne takie jak działa magmowe, moździerze grozowstrząsu czy wielkie niszczyciele K’daai.

Krasnoludy Chaosu to też unikalne mechaniki kampanii. Na przykład Piekielna Kuźnia pozwala legionom krasnoludów rosnąć w siłę dzięki specjalnym schematom wykutym w jej ogniach, z których każdy zapewnia premie na polu bitwy.

W Wieży Zharr krasnoludy Chaosu rywalizują o stanowiska w wielkiej radzie. Jeśli ich frakcji uda się awansować, jej członkowie dostaną wyjątkowe nagrody.

Konwoje pozwalają na handel sprzętem wojskowym w zamian za różnorodne zasoby. Uczestniczą też w bitwach i wymieniają robotników po drodze, co zapewnia stały dopływ nagród.

A na zwiastunie Total War: Warhammer III. Forge of the Chaos Dwarfs prezentuje się tak: