World of Tanks: Battlegrounds. Czołgi na planszy

Gra World of Tanks: Battlegrounds, efekt współpracy studia Wargaming z polską firmą TM Toys, jest już dostępna.

Można w nią grać samemu, we dwójkę lub w czwórkę. World of Tanks: Battlegrounds oferuje aż 4 rodzaje rozgrywki:

• podstawowy (bitwa) – typu odkryte memory – gracze po drodze do zwycięstwa zdobywają lokacje i toczą między sobą walki na czołgi

• drużynowy – dla par (może w niego zagrać dwóch lub czterech graczy)

• familijny – typu zakryte memory – gracze poruszają się czołgami po planszy, szukając par lokacji

• solo – wyścig między grą a graczem o to, kto szybciej zdobędzie więcej lokacji

Gracze mają do dyspozycji 12 czołgów, którymi mogą się w określonych kierunkach poruszać po planszy.

Ich celem jest prowadzenie taktycznych pojedynków na zmieniającym się w każdej rozgrywce polu bitwy złożonym z 64 obrazkowych żetonów lokacji, tak aby po drodze zdobyć określoną liczbę punktów zwycięstwa.