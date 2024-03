82 rocznica rozpoczęcia Akcji „Reinhardt”

Była to zakrojona na szeroką skalę eksterminacja ludności żydowskiej, w wyniku której zamordowano około 2 miliony dzieci, kobiet i mężczyzn. Likwidacja getta na Podzamczu trwała od 17 marca do 14 kwietna 1942 roku. Akcja była prowadzona w sposób systematyczny, ulica po ulicy, od północnej granicy getta. Mieszkańców wypędzano z domów i gromadzono w wyznaczonych miejscach dzielnicy, gdzie przeprowadzano wstępne selekcje. Następnie osoby przeznaczone do deportacji były prowadzone na rampę kolejową przy rzeźni miejskiej, przy ulicy Łęczyńskiej, skąd odchodziły transporty do obozu zagłady w Bełżcu. Wyburzenie dzielnicy żydowskiej na Podzamczu było końcowym etapem likwidacji getta lubelskiego. Wyburzanie rozpoczęto kilka miesięcy po wywiezieniu większości mieszkańców getta do obozu zagłady w Bełżcu. Planowano w ten sposób zatrzeć wszelki ślad po istniejącej w tym miejscu od kilkuset lat społeczności żydowskiej Lublina. Zdjęcia ukazują Lublin, którego już nie ma.