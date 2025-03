Przedwojenny Lublin w obiektywie Józefa Czechowicza

Kolekcja zdjęć wykonanych przez Józefa Czechowicza liczy 56 fotografii. Są wśród nich: 4 zdjęcia Wieniawy i Czechówki Dolnej, 3 zdjęcia Czechowa, 5 zdjęć targu pomiędzy ulicami Świętoduską i Nową, 15 zdjęć Starego Miasta, 14 zdjęć dawnej dzielnicy żydowskiej, 5 zdjęć wzgórza Czwartek, 7 zdjęć Kalinowszczyzny oraz 1 zdjęcie niezidentyfikowane. Zdjęcia zostały zrobione wczesną wiosną lub późną jesienią. Poeta fotografował wszystko to, co go – jako poetę – interesowało, czyli miejsca i ludzi. Najczęściej podczas swoich wędrówek po mieście, które potem opisywał w swoich utworach. Fotografował ludzi mu znanych, ale także przypadkowych przechodniów. Wiele zdjęć wykonanych przez poetę ukazuje miejsca, które na przestrzeni lat zmieniły swój wygląd lub zniknęły z przestrzeni miasta.