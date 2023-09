Weterani mają swoje święto. "Bóg jeden wie, co przeżyłem"

Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość rozpoczęły się w piątek od uroczystego spotkania u wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, który wręczył medal ks. płk. Witoldowi Machowi, proboszczowi parafii cywilno–wojskowej przy kościele garnizonowym.

– Jestem prezesem od 22 lat, uczestniczę we wszystkich uroczystościach państwowych. Dziś jadę również do Warszawy. Będę uczestniczył w nich, póki zdrowie pozwoli. Dla mnie to bardzo ważny czas. Bóg jeden wie, co przeżyłem– mówi nam Antoni Holc, prezes Dzieci Zamojszczyzny.

Podczas uroczystości zostały wręczone podziękowania 12 zasłużonym za działalność w Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej. Dzień Weterana został ustanowiony przez Sejm 25 kwietnia 1997.