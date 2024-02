Będzie ulica z prawdziwego zdarzenia. Osiedle ma się rozwijać

Etat to nie dla mnie. Jak wziąć pieniądze, założyć i prowadzić firmę

Wziąć pieniądze na firmę i je wydać, to jedno. Utrzymać tę działalność przez rok, żeby nie stracić dotacji – drugie, już trudniejsze. A prawdziwą sztuką jest wytrwać w biznesie kilka lat i jeszcze go rozwijać. Ale wielu osobom, kiedyś bezrobotnym, które teraz są szefami, z powodzeniem się to udaje. Chociaż nie zawsze jest lekko.