Chciał dać łapówkę, bo myślał że mu się upiecze

W sobotę (6 stycznia) hrubieszowscy policjanci patrolowali drogi nieoznakowanym radiowozem.

– W pewnym momencie w Strzyżowie zauważyli kierowcę mitsubishi, którego pojazd był wyposażony z żarówki Led, które są niezgodne z przepisami, co do warunków technicznych dla tego tupu pojazdów. W związku z tym policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu kierującego do kontroli drogowej – informuje aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji.