Dwa pędzące autobusy na holu. I mandat gotowy

W Lubelskiem do południa zagłosowało 22,05 proc. uprawnionych. Gdzie frekwencja była najwyższa?

22,05 proc. do godz. 12 wyniosła frekwencja w trwających wyborach parlamentarnych w województwie lubelskiej. Najliczniej do tej pory głosowali mieszkańcy największych miast, sporo kart do głosowania wydano także w powiatach: puławskim, ryckim i parczewskim. Najniższą frekwencję zanotowano w powiecie opolskim.