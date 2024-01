"Gadające" przesyłki zgarnięte na granicy

Podczas kontroli samochodów osobowych strażnicy celno-skarbowi natrafili na próbę przemytu ptaków egzotycznych zagrożonych wyginięciem. W pierwszym przypadku, obywatelka Ukrainy próbowała wwieźć do Polski mnichę nizinną, a w drugim przypadku obywatel Ukrainy przewoził bez odpowiednich zezwoleń papugę żako.

- Tłumaczył, że papuga nie jest jego, a jedynie przewozi ją na prośbę właścicielki - informuje Michał Deruś, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej.

Mnicha nizinna wywodzi się z Ameryki Południowej - atrakcyjności dodaje jej piękne kolorowe upierzenie i towarzyskość. Żako to gatunek papugi wywodzący się z Afryki. Oba gatunki cechują się wysoką inteligencją i zdolnością do naśladowania ludzkiej mowy i innych dźwięków.

Zwierzęta, które próbowano wwieźć na terytorium Polski nie posiadały odpowiednich dokumentów zezwalających na to. Przewóz zwierząt objętych ochroną uregulowany jest przez konwencję CITES.

- Żako i mnicha nizinna należą do okazów zagrożonych wyginięciem, chronionych na podstawie przepisów Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). By takie okazy można było legalnie wwieźć na teren Unii Europejskiej lub wywieźć z Unii Europejskiej potrzebne są odpowiednie zezwolenia CITES, które należy przedstawić na granicy - precyzuje Deruś.

Wobec obywateli Ukrainy zostały wszczęte postępowania karne. Za takie przewinienie grozi wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności od 3 do 5 lat. Zwierzęta zostały przewiezione do ogrodu zoologicznego w Zamościu, gdzie pozostaną do czasu wydania decyzji przez sąd.