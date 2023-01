Hrubieszów. Kłótnia w rodzinie. Oskarżony o zabójstwo kuzyna

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu w ostatnich dniach grudnia. Śledczy zarzucają 31-letniemu mężczyźnie dokonanie zabójstwa jego 36-letniego kuzyna.

Do zdarzenia doszło w lipcu br. Policja dostała wówczas sygnał, że na jednej z posesji w Hrubieszowie nożem został ugodzony mężczyzna. Skierowano tam patrol, dojechało pogotowie. Poważnie ranny 36-latek natychmiast trafił do szpitala, ale lekarzom nie udało się uratować jego życia. Do sprawy zatrzymano jego 31-letniego kuzyna. Mężczyzna był trzeźwy. Ustalono, że wcześniej na własnym podwórzu pokłócił się z 36-latkiem i wówczas zaatakował go nożem, zadając dwa ciosy, które ostatecznie okazały się śmiertelne.

Sprawca został od razu tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. Od tamtej pory przebywa za kratkami. Jeśli sąd uzna go winnym, mężczyzna może usłyszeć wyrok nawet dożywotniego pozbawienia wolności.