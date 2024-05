4 owczarki pogryzły chłopca

Do ataku doszło na jednej z posesji w Hrubieszowie, wczoraj (17 bm.) około godz. 14

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że troje dzieci, dwie dziewczynki oraz chłopiec, przyszły na posesję sąsiada pobawić się z jego psami. Pod nieobecność gospodarza dzieci wypuściły z budynku kilka szczeniaków, z którymi wcześniej wielokrotnie się bawiły. W pewnym momencie cztery półroczne owczarki niemieckie zaczęły skakać po 11 latku i go drapać. Kiedy próbował je odgonić, te zaczęły gryźć chłopca. Jedna z dziewczynek zaalarmowała służby - mówi komisarz Anna Komola z Komendy Wojewódzkiej Policji. - Przybyli jako pierwsi na miejsce strażacy wynieśli chłopca z posesji i przekazali następnie załodze karetki pogotowia. Pogryziony chłopiec z licznymi ranami ciała trafił natychmiast do szpitala w Hrubieszowie, a następnie został przetransportowany do szpitala w Lublinie. Mundurowi ustalili, że dzieci za zgodą rodziców oraz właściciela posesji wielokrotnie przychodziły bawić się ze szczeniakami. Tym razem ta wizyta miała nieszczęśliwy finał.

Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z komendy w Hrubieszowie.

- Pamiętajmy: nie należy zbliżać się do obcego psa, nawet, jeśli wydaje się być przyjazny, nie należy go głaskać, - jeżeli pies zaatakuje, dobrze jest odgrodzić się od niego np. kurtką, tornistrem, rowerem - czymś, co mamy pod ręką. Jeśli pies zdoła nas przewrócić trzeba zwinąć się w kłębek przyjmując tzw. postawę żółwia - z twarzą do ziemi, złączonymi nogami, z pięściami na karku. Pamiętajmy, aby osłonić rękami uszy - apeluje komisarz Komola.