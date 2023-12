Przewrót w starostwie. Kuropatwa zastąpił Karpiuk

Podjęte dzisiaj przez radnych decyzje to efekt tego, że jeszcze w czerwcu Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego nie otrzymał wotum zaufania. Odwołanie jego członków było więc tylko kwestią czasu. Ten czas nadszedł dzisiaj.

Głosami 12 radnych, poza starostą Anetą Karpiuk stanowiska stracili: wicestarosta Marek Kata, a także Paweł Augustynek, Alicja Misztal i Marcin Zając.

Niedługo po tym dokonano wyboru nowego starosty. Został nim Józef Kuropatwa.

– Przez te 3 miesiące (do czasu wyborów – red.) cudów nie stworzymy. Co mogę powiedzieć? Zechcę wprowadzić normalność. Na pewno nie będziemy szli tym tropem, żeby zadłużać starostwo. Żeby nie było, że nie mamy na wkład własny jak przyjdą środki z KPO – tak wynik tajnego głosowania skomentował nowy starosta, którego kandydaturę poparło 14 z 17 radnych biorących udział w głosowaniu.

Kuropatwa to wieloletni samorządowiec. W zarządzie powiatu hrubieszowskiego, również na stanowisku starosty pracował w latach 2010-2018. W ostatnich wyborach samorządowych startując z listy PSL zdobył mandat radnego, a następnie został wybrany przewodniczącym.

Aneta Karpiuk, która do Rady Powiatu Hrubieszowskiego weszła z listy PiS nie była starostą od początku kadencji. Zajęła to stanowisko, gdy wraz z kilkorgiem innych radnych tego ugrupowania zawiązała koalicję z PSL, co z kolei doprowadziło do odwołania z funkcji starosty Maryli Symczuk (PiS).

Podczas dzisiejszej sesji hrubieszowscy radni powiatowi stanowisko swojego przewodniczącego powierzyli Dariuszowi Fornalowi (PiS). Zaś wicestarostą wybrali zaproponowanego przez Kuropatwę radnego Wojciecha Sołtysiaka z KWW Porozumienie i Rozwój.

Etatowym członkiem zarządu został natomiast Patryk Czerwonka z PSL