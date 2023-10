Kto zbuduje dworzec w Hrubieszowie z figurą jelenia?

HCK to mówiąc prościej nowy dworzec autobusowy w Hrubieszowie. O planach jego budowy pisaliśmy już na łamach Dziennika Wschodniego, gdy na początku tego roku prezentowano koncepcje architektoniczne. Przygotowali je pod okiem wykładowców studenci architektury, architektury krajobrazu i transportu Politechniki Krakowskiej.

>>> Nowoczesność i tradycja. taki ma być nowy dworzec w Hrubieszowie <<<

Kolejne miesiące minęły na przygotowanie dokumentacji projektowej. Teraz przyszedł czas na ogłoszenie przetargu. Niedługo ma być rozstrzygnięty.

Potencjalny wykonawca ma przy ul. Piłsudskiego 55 zdemontować wszystko, co jest tam obecnie, czyli m.in. kontenerową toaletę, wiatę, ławki, kosze i latarnie. I na przygotowanym pod budowę terenie postawić nowy budynek z poczekalnią oraz zagospodarować teren wokół, dokonać nasadzeń i umiejscowić elementy dekoracyjne zaczęrpnięte z herbu miasta czyli np. figurę jelenia.

Hrubieszowskie Centrum Komunikacyjne to element projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji”, w ramach którego miasto m.in. wyremontowało na potrzeby Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów XIX-wieczny dworek przy ul. Staszica 9. Dotacja z Funduszy Norweskich na to wszystko to ponad 15 mln zł.