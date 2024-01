Leżał na chodniku w samym swetrze i trząsł się z zimna. Interweniowali policjanci

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, gdy policjanci z Werbkowic przejeżdżali przez ul. Zamojską w Hrubieszowie. Zauważyli, że na chodniku leży zziębnięty mężczyzna, ubrany jedynie w cienki sweter. Na jego ciele zauważyli ślady krwi.

Zatrzymali się, żeby sprawdzić co się stało. 67- letni mieszkaniec Hrubieszowa nie był w stanie logicznie powiedzieć, dlaczego się tam znalazł. Policjanci podnieśli zakrwawionego starszego mężczyznę i wezwali karetkę, która zabrała go do szpitala.

- Ostatnie dni i noce są bardzo zimne, a niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem szczególnie dla osób bezdomnych, starszych, mieszkających samotnie oraz nietrzeźwych długo przebywających na zewnątrz. Policjanci podczas patroli zwracają uwagę na miejsca, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki – informuje aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Policja apeluje, aby nie być obojętnym, jeśli widzimy drugiego człowieka w potrzebie, zwłaszcza w tak nietypowych okolicznościach. W sytuacji, gdy nam lub komuś grozi niebezpieczeństwo należy dzwonić pod numer alarmowy 112.