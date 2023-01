Liczy się każdy grosz. Iwona chce żyć dla swojego synka

Iwona Balsam to młoda, ale bardzo już doświadczona przez los kobieta, mama Kacperka. Synek jest dla niej najważniejszy i to dla niego mimo wielu przeciwności, nigdy się nie poddaje.

Najpierw zmagała się z endometriozą. Zgromadziła pieniądze na operację, poddała się jej i zaczęła żyć na nowo, bez bólu. Niestety, wkrótce znów poczuła, że dzieje się z nią coś niedobrego. Przez dwa lata jeździła od jednego lekarza do drugiego i dopiero w zeszłym roku usłyszała diagnozę: guz prawego nadnercza. W lipcu przeszła operację, wierzyła, że będzie już lepiej. Niestety, okazało się, że doszło do przerzutów na, a poza tym lekarze stwierdzili u kobiety raka dziecięcego Neuroblastoma. W Polsce jedyną formą leczenia w takim przypadku jest tradycyjna chemioterapia. Innowacyjną, dużo skuteczniejszą metodę oferuje klinika z Barcelony. Jednak koszt to ok. 2 mln zł.

Taki wydatek przekracza możliwości finansowe 32-latki z Werbkowic. Sama więc założyła internetową zbiórkę (na portalu pomagam.pl „Na powrót do zdrowia”), ale z pomocą ruszyli jej też bliżsi i dalsi znajomi. Całą akcją koordynuje Danuta Muzyczka z Werbkowic, radna powiatowa i społeczniczka. To z jej inicjatywy w ostatnią niedzielę stycznia odbędzie się charytatywny turniej piłkarski o puchar burmistrza Hrubieszowa. Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na leczenie Iwony Balsam. Wpisowe wynosi 200 złotych. Im więcej drużyn się zgłosi, tym lepiej (zapisy trwają pod nr tel: 601 341 445 lub 721 648 837) .

Ale to nie koniec planowanych przedsięwzięć. – Rejestruję komitet społeczny w MSWiA i niedługo wystartujemy ze zbiórką do puszek. Ustawię je we wszystkich możliwych marketach w Werbkowicach i w Hrubieszowie – zapowiada Danuta Muzyczka. Na wiosnę planuje również organizację charytatywnych kiermaszy oraz koncerty lokalnych zespołów.