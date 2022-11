Lubelskie. Mała, wiejska szkoła zbiera na opał. Wystarczy kupić ciastko

Kiermasz jest planowany w Werbkowicach na sobotę 3 grudnia. To dzień targowy, więc potencjalnych kupców powinno być sporo. Wcześniej, 27 listopada (godz. 17) w szkole w Gozdowie z charytatywnym koncertem poezji śpiewanej wystąpi Waldemar Kondraciuk z Zamościa. Cel obu wydarzeń jest jeden: zbiórka pieniędzy na ogrzanie zimą tej maleńkiej, liczącej kilkunastu uczniów wiejskiej podstawówki prowadzonej przez stowarzyszenie.

>>W wiejskiej szkole zimno dzieciom, bo nie ma pieniędzy na opał. Zrobili zrzutkę<<

– Moje dziecko czuje się tutaj szczęśliwe, ma zapewnione indywidualne podejście. Poza tym, ja sama do tej szkoły uczęszczałam, dlatego mam do niej sentyment – mówi Patrycja Kowalska, mama Zuzi, drugoklasistki z Gozdowa.

Wraz z rodzicami, nauczycielami i dziećmi w ostatni weekend przygotowywała stroiki na charytatywny kiermasz. – Mamy ich około 40, a poza tym jeszcze mikołajkowe bombki – wylicza Kowalska.

– Walczymy do końca, robimy co się da, aby nasza szkoła zimę przetrwała, a dzieci nie marzły – mówi Anna Paszczuk z Gozdowa. To ona jakiś czas temu założyła internetową zbiórkę pieniędzy dla szkoły, do której jako przedszkolak uczęszcza jej starszy syn.

Rozgłos w mediach sprawił, że szybko zebrano zakładaną kwotę. Ale zbiórka zamknięta nie została i wciąż można dokonywać przelewów.

– Pani dyrektor kupiła olej opałowy za część z tego, co zebraliśmy, szkoła dostała również pieniądze od pana wojewody (z rządowej Tarczy Energetycznej – red.), więc teraz jest tam ciepło – mówi Anna Paszczuk.

Ale ciasta na kiermasz na pewno upiecze, bo podobnie jak inni rodzice nie chce zostawić szkoły bez wsparcia. A pieniądze na pewno się przydadzą. – Mamy teraz tyle opału, że na pewno wystarczy nam do końca grudnia, może nawet do połowy stycznia, czyli do ferii. Później to już wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda – mówi Grażyna Kwietniewska, dyrektor szkoły w Gozdowie.

Charytatywny kiermasz dla szkoły w Gozdowie rozpocznie się w Werbkowicach (obok sklepu Groszek) o godz. 9. Potrwa tak długo, jak będą chętni do kupowania i wspierania walczących o placówkę rodziców.