Marta Majewska zwolni gabinet burmistrza. Zrobi to dla pieniędzy

Marta Majewska w hrubieszowskie Finały Wielksiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włącza się od lat. W tym roku również. Właśnie zapowiedziała, że zrobi to na kilka sposobów. Pierwszy zdradziła. Na licytację wystawiła... dzień urzędowania w jej gabinecie.

„Zapewniam Was, że będą emocje, wypijemy dobrą kawkę i to nie jedną - jak to w urzędzie, ale czeka nas też mnóstwo pracy...i niespodzianki. Zajrzymy w każdy kąt urzędu, pozwiedzamy zakamarki jednostek. Podzielę się też informacjami o naszych planach i pomysłach. Prezenty też czekają” – kusiła w zamieszczonym w mediach społecznościowych poście.

I najwyraźniej ta wizja przypadła do gustu internautom, bo cena wyjściowa określona na poziomie 1 zł błyskawicznie wzrosła do 2 tys. zł. A możliwe, że będzie to jeszcze więcej, bo aukcja na profilu pani burmistrz ma potrwać do godz. 20 w niedzielę 28 stycznia.