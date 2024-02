Odwołana dyrektor szpitala: „Będę walczyć w sądzie”

Dzisiaj zostałam zwolniona z zajmowanego stanowiska dyrektora SPZOZ w Hrubieszowie w trybie dyscyplinarnym – rzekomo z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Odbyło się to w skandaliczny sposób, uwłaczający godności ludzkiej i powagi funkcji dyrektora Szpitala, jaką sprawuję.

W godzinach porannych do mojego gabinetu wtargnęli Panowie Czerwonka i Sołtysiak, a następnie przedłożyli mi pismo z aroganckim żądaniem natychmiastowego podpisania. Gdy zapytałam, na jakiej podstawie zwalniają mnie dyscyplinarnie, usłyszałam że na podstawie audytu, który rzekomo był przeprowadzony w szpitalu. Oczywiście nikt z administracji nie potwierdził że był przeprowadzony jakikolwiek audyt, ani też nie zostałam zapoznana z wynikami tego audytu, nie mówiąc już o możliwości ustosunkowania się do stawianych mi zarzutów.

Po zmianie władzy w dniu 29.12.2024 r w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie szybko rozeszła się informacja, że ja jako Alicja Jarosińska nie pasuję nowej władzy na stanowisku dyrektora SPZOZ, oczywiście z przyczyn czysto politycznych – po prostu na to stanowisko mają swojego kandydata i że będą próbowali się mnie pozbyć.

W rozmowie telefonicznej z Panem Starostą Józefem Kuropatwą, gdy oświadczyłam że mam umowę do 14 grudnia 2027 roku i nie zamierzam zrezygnować z funkcji, Pan Starosta z rozbrajającą szczerością wyznał: „ - I tak znajdę na Panią haki, żeby Panią zwolnić z pracy.”

W tej samej rozmowie zarzucił mi, że rzekomo z mojej inicjatywy zostały zwolnione dwie lekarki, spokrewnione z poprzednim dyrektorem. Jest to kompletna bzdura. Po pierwsze one same wypowiedziały umowę o pracę. Po drugie, Pan Józef Kuropatwa, który był wówczas Przewodniczącym Rady Powiatu namawiał mnie, wywierał na mnie presję, żebym nie zgodziła się na powrót do zatrudnienia jednej z Pań doktor. Rzecz jasna, zdarzenie to odbyło się w obecności świadków. Potwierdził to także w rozmowie telefonicznej. Prosił ponadto, abym wstrzymała się z podejmowaniem działań, ponieważ ma dla mnie ugodową propozycję zakończenia współpracy. Ostatecznie – cokolwiek pochopnie – zdecydował się jednak na rozwiązanie konfrontacyjne, narażające Zarząd Powiatu – już na początkowym etapie – na koszty obsługi prawnej postępowania sądowego, do wszczęcia którego doprowadzę w najbliższym czasie.

Wypowiedzenie, które mi dzisiaj wręczono, jest całkowicie bezprawne, moja umowa kończy się 14 grudnia 2027 roku, poza tym jestem osobą zatrudnioną chronioną prawnie, w okresie przedemerytalnym, bo mam ukończonych 56 lat i będę walczyć w sądzie o przywrócenie mnie na dotąd zajmowane stanowisko oraz stosowne zadośćuczynienie za poniesiony straty.

Wiele lat pracowałam z osobami, które piastowały stanowiska w samorządach, ale nigdy nie zdarzyło mi się spotkać z tak bezprawnym postępowaniem. Od osób pełniących funkcje w Zarządzie Powiatu wymaga się szczególnej znajomości prawa i pewnej powściągliwości w działaniach i zachowaniu. Z ubolewaniem obserwuję poczynania sprzeczne z tymi wymogami.

Osoby które podpisały się pod dokumentem jedynie pozorującym rzeczywiste przyczyny zwolnienia mnie z pracy to: Pani Marcelina Pogódz- Kukiełka , Pan Wojciech Sołtysiak, Pan Patryk Czerwonka, Pan Józef Kuropatwa.

Usunięcia skutków tego bezprawia będę żądać już na drodze sądowej.