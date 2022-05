Minister Ziobro nagrodził za pomoc uchodźcom. Przyznał 5 dni dodatkowego ulropu

Uroczystość w hrubieszowskim więzieniu odbyła się w poniedziałek i to z dniem 16 maja na stopień porucznika awansowany został Jarosław Kowalczyk. Starszymi sierżantami są już Paweł Florek, Adam Szyszka i Marcin Wojtiuk, zaś w stopniu kaprala służy Adam Wilkos. Z kolei Piotr Kania, referent z działu kwatermistrzowskiego otrzymał specjalne wyróżnienie (5 dni dodatkowego urlopu). Wszyscy oni zostali docenieni za wyjątkowe zaangażowanie w organizację pomocy uchodźcom na przejściu granicznym w Zosinie.

– Jestem tutaj z uwagi na waszą szlachetną i piękną postawę. Słowo „dziękuję” należy się państwu w sposób szczególny. To co zrobiliście, wynikało z głębi waszych serc – mówił do wyróżnionych funkcjonariuszy minister Ziobro.

Podkreślił, że gdy na ukraińsko-polskiej granicy pojawiły się kobiety, dzieci i osoby starsze uciekające przed wojskiem Putina, funkcjonariusze więziennie zdali test człowieczeństwa. Bo w pomoc angażowali własne pieniądze, prywatne samochody i swój wolny czas.

– W pierwszych dniach wojny miałem okazję widzieć was w akcji. Jeszcze raz gratuluję i jeszcze raz dziękuję, również za codzienną służbę, którą pełnicie dbając o bezpieczeństwo – stwierdził w swoim wystąpieniu wiceminister Marcin Romanowski.

Docenieni w poniedziałek, ale też inni funkcjonariusze służby więziennej z Hrubieszowa od początku wojny w Ukrainie organizowali m.in. zbiórki darów, pomagali też w punktach pomocowych, zapewniali transport uchodźcom z granicy do punktów recepcyjnych. Gromadzili również i wysyłali transporty ze sprzętem dla ukraińskich żołnierzy.