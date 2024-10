Stracił przytomność, a nikt nie reagował. Z reanimacją ruszyła policjantka

Niespodziewanie przełamanie w Łęcznej. Górnik ograł rozpędzoną Wisłę Kraków

We wtorkowy wieczór na stadionie w Łęcznej można było się po raz kolejny przekonać, jak nieprzewidywalna jest piłka nożna. Górnik kilka dni temu nie potrafił pokonać znajdującej się w dołku Odry Opole. Wygrał za to z rozpędzoną Wisłą Kraków 1:0. Przy okazji zielono-czarni przerwali serię sześciu meczów ligowych bez kompletu punktów. Trzeba dodać, że to pierwsza porażka rywali za kadencji Mariusza Jopa.