Wieś będzie mieć świetlicę. Urządzą ją w starej szkole

Szkoły w Koble nie ma już kilka lat. Budynek po niej stał i niszczał. Teraz przejdzie prawdziwą metamorfozę. Bo do uruchomienia świetlicy trzeba go gruntownie wyremontować.

W planach jest burzenie starych i stawianie nowych ścian wewnętrznych, także malowanie wszystkich pomieszczeń, remonty łazienek, ale przy okazji zamontowana zostanie również pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna.

Na razie nie wiadomo, jak dużo pieniędzy trzeba będzie na to zadanie wydać. Wstępnie założono, że może to być ok. 650 tys. zł. Ale przetarg dopiero został ogłoszony, więc wszystko stanie się jasne po otwarciu ofert, na które samorząd czeka do 12 stycznia.

Część wydatków, pokryje 140 tys. zł dotacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Resztę gmina wyłoży z własnego budżetu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to świetlica powinna być gotowa przed wakacjami.