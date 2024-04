Wiktor, Hrubcio czy Władysław? Imię dla pomnikowego dębu wybiorą mieszkańcy

Jakiś czas temu władze miasta poinformowały, ze zamierzają starać się o to, by temu drzewu nadany został status pomnika przyrody. Jednak przed rozpoczęciem całej procedury postanowiono wybrać imię dla dębu. O pomoc we wskazaniu propozycji poproszono mieszkańców.

Tuż przed świętami było już jasne, że wybór będzie między trzema propozycjami. Dąb może nosić imię Wiktor, Hrubcio albo Władysław. Głosowanie ruszyło na facebookowym profilu. Jeśli ktoś woli jednak inną formę, to swój typ może też wskazać wysyłając głos mailem na adres: komunalny@miasto.hrubieszow.pl.

W Hrubieszowie jest już jeden pomnikowy dąb. To ten rosnący przed magistratem. Status otrzymał już ponad 36 lat temu.