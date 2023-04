Wojsko szuka chętnych w Hrubieszowie

Rozlićzamy PIT online

Termin składania deklaracji podatkowych za rok 2022 zbliża się milowymi krokami. Przypomnijmy, że ostateczna data, do której trzeba to zrobić to 2 maja bieżącego roku. Nie warto czekać z tym do ostatniej chwili. Już teraz możesz zrobić to online, bez wychodzenia z domu, szybko i łatwo. Nie musisz przy tym znać się na księgowości, ani wiedzieć o wszystkich zmianach w przepisach podatkowych. Specjalny program do rozliczania deklaracji PIT zrobi wszystko za ciebie.