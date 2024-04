Była starosta wójtem. Wyniki z gmin powiatu hrubieszowskiego

Tak jak podaliśmy rano reelekcję zapewniła sobie w bardzo dobrym stylu Marta Majewska. Została wybrana burmistrzem Hrubieszowa w pierwszej turze, zdobywając ponad 61 procent poparcia. Zagłosowało na nią 3824 wyborców.

Z kolei w gminie Hrubieszów wygrał w pierwszej turze Tomasz Zając. Dotychczasowy wójt zyskał poparcie aż 75,57 proc. wyborców (2697 głosów)

Powody do zadowolenia ma też Grzegorz Drewnik, wójt Dołhobyczowa. Poparło go aż 77,99 procent wyborców, którzy w niedzielę poszli do urn. Samorządowiec, który startował jako kandydat Trzeciej Drogi (jest członkiem PSL) zdobył 1414 głosów.

Na drugą turę szykuje się natomiast Krzysztof Bożek, wójt Horodła (KWW Nasza Gmina Horodło). Zdobył 948 głosów, co dało mu poparcie na poziomie 45,27 proc. W dogrywce spotka się z Pawłem Kłosiskim z Trzeciej Drogi (PSL), który ma 815 głosów (38,92 proc.).

W gminie Mircze zmian nie będzie. Na stanowisku zostaje Marta Małyszek (Trzecia Droga - PSL), na którą zagłosowało 1712 osób (63,60 proc.).

W Trzeszczanach wójtem zostanie była starosta. Aneta Karpiuk (startowała z własnego komitetu) zdobyła 1042 głosy, co dało jej poparcie na poziomie 55,84 procent i wygraną w pierwszej turze.

W Uchaniach nadal rządzić będzie Leszek Czerwonka (Trzecia Droga - PSL). Zagłosowało na niego 1055 osób, czyli 50,79 procenta tych, którzy do urn poszli w niedzielę.

Zmiany będą na pewno w gminie Werbkowice. Tutaj kandydatów było wyjątkowo dużo, bo siedmioro. Dlatego druga tura jest nieunikniona. Przeszła do niej Monika Podolak, sekretarz UM w Hrubieszowie. Startowała z własnego komitetu, zdobyła 1131 głosów (31,36 proc.).

Drugą kandydatką na wójta Werbkowic jest na wybory 21 kwietnia Maryla Symczuk (miała własny komitet, należy do PiS). Kiedyś była starostą hrubieszowskim, ostatnio zarządzała Cukrownią Werbkowice. Zagłosowało na nią 572 wyborców (15,86 proc.). Szans na reelekcję nie ma dotychczasowa wójt Agnieszka Skubis-Rafalska (560 głosów, 15,53 proc.).