Wypadek autokaru. Do szpitali trafiło 20 pasażerów

Do zdarzenia doszło dzisiaj ok. godz. 4 rano. Śliską, oblodzoną drogą przez miejscowość Gołębie jechał autobus marki setra, którym z Chersonia na Ukrainie do Gdańska podróżowało 59 pasażerów i dwóch kierowców. (Początkowe komunikaty policji wskazywały na wyższą liczbę podrożnych).

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na jednym z zakrętów kierujący wpadł w poślizg. Autokar wykonał nagły skręt, a następnie przewrócił się na bok. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym policję, straż pożarną i pogotowie. Karetki do szpitali w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu zabrały 20 osób, które odniosły poważniejsze obrażenia.

- Na chwilę obecną ich stan nie zagraża życiu oraz zdrowiu. Pozostałym pasażerom zapewniono schronienie w świetlicy na terenie miejscowości, w której doszło do zdarzenia - informuje mł. asp. Małgorzata Skowrońska z KWP w Lublinie.

Z miejscowej świetlicy około godz. 8 wszystkich pasażerów zabrano podstawionym autobusem do punktu pomocowego przy HOSiR w Hrubieszowie.

- U nas na tym zakręcie często dochodzi do wypadków. Ludzie po prostu jeżdżą za szybko, a to jest dość ostry zakręt. Przy zbyt dużej prędkości trudno im się potem wyrobić. My już jesteśmy do tego przyzwyczajeni - przyznaje Mieczysław Sawczuk, sołtys wioski Gołębie.

Badanie alkomatem wykazało, że kierujący ukraińskim autokarem był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia w Gołębiach pracują policjanci. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.