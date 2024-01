Wyszedł z domu w święta i przepadł. Gdzie jest Ireneusz Sitarczuk?

Motor blisko drugiego transferu, pomocnik z Japonii także na celowniku

Wygląda na to, że wkrótce Motor Lublin ogłosi drugi, zimowy transfer. Do drużyny Goncalo Feio ma dołączyć środkowy obrońca Kamil Kruk z Zagłębia Lubin. To jednak nie koniec ruchów kadrowych. Beniaminek Fortuna I Ligi chętnie widziałby w swoim zespole także dwóch zawodników Znicza Pruszków, a ponoć cały czas rozgląda się także za napastnikiem.