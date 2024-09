Zamiast otrzymać mandat chciał dać łapówkę

Rodzaje aut poleasingowych – co warto wiedzieć?

W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców szuka jak największych oszczędności w firmowym budżecie. Dobrym sposobem na zaoszczędzenie pokaźnej sumy jest leasing na auta poleasingowe. To używane pojazdy utrzymane w bardzo dobrym stanie i z pełną historią serwisową, ale dostępne w atrakcyjnych cenach. A zatem jakie typu aut poleasingowych warto włączyć do firmowej floty? Poznaj rodzaje i wybierz model samochodu dopasowany do potrzeb swojego przedsiębiorstwa.