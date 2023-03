Gmina Nałęczów nie ma pieniędzy na remont. Cisowianka przebuduje drogę

Producent „Cisowianki" na swojej działce przy torach kolejowych w Drzewcach stawia magazyn z budynkiem socjalnym i placem manewrowym. Niestety, dojazd do tej nieruchomości, z powodu złego stanu drogi gminnej, bywał problematyczny. Gmina Nałęczów obecnie nie ma pieniędzy na jej remont, więc przedsiębiorstwo wystąpiło do samorządu z propozycją samodzielnego wykonania przebudowy całego odcinka.

- Weźmiemy na siebie całościowe koszty tej inwestycji. Remont tej drogi podniesie komfort i bezpieczeństwo transportu dla naszej spółki. Skorzystają na nim także inne firmy działając w regionie, jak i mieszkańcy gminy - mówi Sylwia Mikiel, rzecznik prasowy Nałęczów-Zdrój.

Roboty na drodze rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Docelowo droga zostanie poszerzona do 6 metrów, zyska nową nawierzchnię z betonowej kostki, jednostronny chodnik, zjazdy do znajdujących się przy niej działek oraz oświetlenie. Według producenta „Cisowianki" koszty inwestycji wyniosą ok. 1,4 mln zł. Droga ma zostać oddana do użytku pod koniec czerwca tego roku.