O wypadku z udziałem ciężarówki poinformowany został dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, który natychmiast skierował patrol na miejsce. Funkcjonariusze zastali w Skorczycach właściciela volvo, który usilnie przekonywał, że to nie on prowadził pojazd, który trafił do rowu. Jednak świadkowie jednoznacznie wskazali 43-latka jako sprawcę zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało niemal 3 promile alkoholu w jego organizmie.

Policjanci ustalili również, że mężczyzna był już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu, a mimo to zignorował sądowy zakaz i ponownie wsiadł za kierownicę. Tym razem jednak jego nieodpowiedzialność może go słono kosztować. Za popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafi teraz do sądu