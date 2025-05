Jak po egzaminie z polskiego? Puławscy maturzyści zadowoleni

Po godzinie 9 w szkołach średnich rozpoczęły się dzisiaj egzaminy maturalne. Tematy wypracowań to "Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka" oraz "Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka". Według młodzieży, z którą rozmawialiśmy obydwa nie były trudne.

- Przyznam, że jestem zadowolona. Poszło mi lepiej, niż na próbnej. Pisałam wypracowanie na podstawie "Zbrodni i kary", "Makbeta" i "Antygony". Liczę na dobry wynik. Dla mnie najtrudniejsza będzie rozszerzona biologia, którą wybrałam, bo planuje studiować jeden z okołomedycznych kierunków - mówi nam Kinga z biologiczno-chemicznej klasy w ZSO nr 1 im. KEN w Puławach. Dobrej myśli jest także jej koleżanka, Tosia. -Wybrałam pierwszy temat, ten o nadziei w trudnych czasach. Myślę, że napisałam wszystko bardzo dobrze.

O wpływie błędnych decyzji pisała natomiast Alicja z klasy matematyczno-geograficzno-językowej w II LO w Puławach. - Odniosłam się do "Lalki" oczywiście, femme fatale, lady Makbet, Antygony. Opisałam ten temat bardzo wszechstronnie. Moim zdaniem poszło mi bardzo dobrze. Teraz, gdy ten największy stres minął, powinno być już z górki - ocenia nasza rozmówczyni. Licealistka zdradziła nam, że chciałaby studiować konserwację i restaurację dzieł sztuki. - Jestem taką artystyczną duszą - przyznaje.

Ten sam temat wybrał jej kolega z tej samej szkoły, Adam Czerwiec. - Moim zdaniem arkusz był bardzo przystępny. Tematy nieoczywiste na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę łatwe. Ja również odniosłem się do "Lalki", wykorzystałem kontekst pracy organicznej charakterystycznej dla pozytywizmu, a także do "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Drugi argument oparłem o "Zbrodnię i karę", użyłem też kontekstu "Makbeta". Uważam, że poszło mi dobrze, więc jestem zadowolony. To było dobre przetarcie przed rozszerzonym polskim, na którym zależy mi najbardziej bo planuję studia na kierunku dziennikarskim - opowiada licealista puławskiej "dziewiątki", czyli ZSO nr 2 im. KEN.

Matura nie sprawiła trudności również Klaudii Dudzie i Magdalenie Kamoli z klasy humanistycznej w tej samej szkole. - Tematy były bardzo przyjemne, chociaż żadne przewidywania się nie sprawdziły. Wszyscy mówili o "Przedwiośniu", a tak naprawdę na jego temat nie było żadnego zadania. Obiej jesteśmy zadowolone. Najbardziej obawiamy się matematyki i rozszerzeń. Wybrałyśmy WOS, z którego egzaminy bywają nieprzewidywalne - mówią nam puławianki.Po szkole średniej planują studia w Krakowie lub Warszawie.

Egzamin z polskiego pozytywnie oceniają również młodzi matematycy z I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego, absolwenci z klasy matematyczno-fizycznej. - Wybrałem pierwszy temat, o źródle nadziei w trudnych czasach. Według mnie było odrobinę łatwiej, niż na próbnej. Języka polskiego obawiałem się najbardziej. Egzaminy z matematyki i angielskiego będę pisał na poziomie rozszerzonym - mówi Antoni Jóźwicki, prawdopodobnie przyszły student politechniki.

- Myślę, że ten egzamin większość osób zda. Tak naprawdę wystarczyło znać podstawowe lektury i jakoś poszło. Osobiście do matury czuję się przygotowany bardzo dobrze. Z matematyką i angielskim nie powinno być żadnego problemu - dodaje Krzysztof Wójcik z tej samej klasy w I LO.

O kilka zdań komentarza zapytaliśmy również Wiktorię Chaber z III LO im. F. D. Kniaźnina w Puławach. - Matura z polskiego była w porządku, ale z mojej perspektywy trochę trudniejsza od próbnej. Sama spodziewałam się innych tematów, ale ten, który wybrałam, o źródle nadziei, udało się napisać. Nawiązałam do "Wesela" i "Roku 1984" - mówi licealistka, która do matematyki i angielskiego podchodzi z większym spokojem. - Myślę, że będą łatwiejsze - ocenia. A co po maturze? - Jeśli się uda to medycyna - przyznaje Wiktoria.

Za wszystkich tegorocznych maturzystów trzymamy kciuki. We wtorek zmierzą się z matematyką, w środę z językiem obcym. Egzaminy zakończą się 22 maja. Ich wyniki mają zostać opublikowane 8 lipca.