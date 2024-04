Chłopczyk w samej piżamce pobiegł za psem

Do zdarzenia doszło rano (18 kwietnia). Policjantka z janowskiej komendy zmierzając do pracy zauważyła małego chłopca, jednak wokół nie było widać żadnych opiekunów. Obawiając się o życie i zdrowie malucha, funkcjonariuszka zabrała go na komisariat. Tam zajęli się nim policjanci. Od razu wzięli się także za ustalanie tożsamości chłopca i jego rodziców.

– Nie minęło dużo czasu, kiedy do dyżurnego przybiegła zdenerwowana kobieta, która szukała swojego synka. Z jej relacji wynikało, że kiedy spała w mieszkaniu, 3-letni syn otworzył sobie drzwi i wyszedł na zewnątrz za psem. Kiedy zorientowała się, że malca nie ma w domu, natychmiast wybiegła go szukać – informuje asp. szt. Faustyna Łazur z janowskiej komendy.

Trzylatek cały i zdrowy trafił pod opiekę mamy. W tym przypadku historia zakończyła się szczęśliwie, jednak policja apeluje do rodziców, by bardziej uważali na swoje pociechy.