Dla potomnych: Nowy rynek, dużo drzew i kapsuła czasu

„Chcemy uwiecznić dla następnych pokoleń fragment naszej historii, kultury, tradycji i działalności” – tłumaczą władze miasteczka zachęcając, by wspólnie zapełnić kapsułę pamięci. Swój wkład w nią mogą zgłaszać organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i kluby.

– Nasze społeczeństwo jest wyjątkowo aktywne. Mamy bardzo wiele takich organizacji, dlatego chcemy, by pamięć o nich przetrwała – tłumaczy ideę Czesław Krzysztoń, wiceburmistrz Janowa Lubelskiego.

Wszyscy zainteresowani tą ofertą powinni przygotować zwięzłą prezentację swojej działalności (w formacie cyfrowym, tak, by zmieściłą się na kartce A4) i najpóźniej do końca sierpnia wysłać ją mailem na adres: kapsula@janowlubelski.pl bądź osobiste do Referatu Promocji i Rozwoju.

Kapsuła jest już gotowa. Zostanie zapełniona i najpewniej jesienią wmurowana w odnawianą część starego rynku. To kolejny etap rewitalizacji centrum Janowa Lubelskiego po pierwszym, zakończonym w zeszłym roku. I z jednego i z drugiego władze miasteczka są bardzo dumne.