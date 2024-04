Powiat janowski. Rekordzista zdobył ponad 90 proc. głosów

Janów Lubelski

Krzysztof Kołtyś bezapelacyjnie wygrał w pierwszej turze wyborów na burmistrza w Janowie Lubelskim. Uzyskała rekordowy wynik 74,49 proc. głosów. Głos na niego oddało 4814 osób. Jego rywalka, Agnieszka Bryl z KWW Wyborców Ziemi Janowskiej, otrzymała 16,01 proc. głosów (1035). Trzeci kandydat, Roman Mucha, KWW Czas na zamianę, otrzymał 9,5 proc. głosów (614).

Chrzanów

Obecny wójt gminy Chrzanów, w powiecie janowskim, Marcin Sulowski, zdeklasował konkurenta, wygrywając w pierwszej turze wyborów. Sulowski z KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 1371 głosów, czyli 90,55 proc. Jego kontrkandydat – bezpartyjny Mariusz Żołynia z KWW Mała Ojczyzna zdołał uzyskać zaledwie 143 głosy.

Potok Wielki

Równie imponujący wynik uzyskał obecnie urzędujący wójt w Potoku Wielkim, Leszek Nosal uzyskał imponujący wynik 83,3 proc. głosów (1694 głosów). Na jego kontrkandydata, Dariusza Nitkiewicza, głosowało 338 wyborców (16,63 proc).

Modliborzyce

W tej gminie dojedzie do II rundy. Do rywalizacji o fotel wójta staną Mariusz Wieleba (45,73 proc., 1484 głosów) i Witold Kowalik (4317 proc., 14012 głosów).

Godziszów

Godziszów to gmina słynąca z dobrej frekwencji wyborczej oraz sympatii do partii prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W drugiej turze dojdzie tam do bratobójczej walki. Do rywalizacji staną członkowie PiS – Józef Zbytniewski (47,09 proc., 1442 głosy) i Paweł Golec (33,28 proc., 1019 głosów).

Dzwola

W tej gminie obecny wójt także cieszy się ogromnym poparciem mieszkańców. Wiesław Dyjach otrzymał 2266 głosów, czyli 82,22 proc. Jego przeciwnik, Stanisław Rożek zdobył 490 głosów, 17,78 proc.

Batorz

W tej gminie wygrywa w pierwszej turze Krzysztof Baran. Oddało na niego głos 945 wyborców, czyli 57,94 proc. uprawnionych. Jego przeciwnik, Henryk Michałek, zdobył 686 głosów (42,06 proc.).