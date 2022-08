Żeby badać pacjentów po ludzku, dwa szpitale w Lubelskiem dostaną nowoczesny sprzęt

– Mamy nowy rezonans, teraz będziemy mieć nowy tomograf – dodaje Artur Pizoń, starosta janowski. – Obecny jest wysłużony, działa już od 12 lat, a przecież to podstawowe narzędzie diagnostyczne.

Szpital w Janowie Lubelskim na zakup nowego urządzenia z dodatkowym wyposażeniem, modernizacją pomieszczeń i dostosowaniem infrastruktury informatycznej wyda w sumie 4,2 mln zł, dotacja stanowi więc 80 proc. Kiedy pacjenci odczują poprawę? – W tym roku, do końca grudnia – zapowiada dyr. Ciupak. Szpital zrobił już rozeznanie rynku i lada moment ogłosi przetarg na zakup tomografu. – Później będziemy musieli zrobić jeszcze szkolenia personelu, a potem praktycznie z dnia na dzień przejść z jednego tomografu na drugi – dodaje dyrektor.

Z rządowej dotacji zadowolenie jest także w Radzyniu Podlaskim. W przypadku tutejszego szpitala dotacja wyniosła 1,6 mln zł, a na zakup trzech nowych urządzeń – aparatu RTG typu ramię C, zestaw laparoskopowy i sterylizator parowy – powiat zamierza wydać niecałe 2 mln zł. Mimo że miejscowy szpital radzi sobie całkiem dobrze (zeszły rok zamknął z 5 mln zł na plusie), to dotacja będzie znaczącą pomocą.

– Ramię C nam po porostu strzeliło i prawie wszystkie okoliczne szpitale nam je pożyczały. Cieszę, bo w naszej chirurgii i ortopedii te urządzenia są warunkiem koniecznym, by skutecznie pomagać pacjentom – mówi Dziennikowi Szczepan Niebrzegowski, starosta radzyński, który podpisał wczoraj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na rządową dotację. A mówiąc o chirurgach dodał: – Masz świetnych ludzi – daj im narzędzia do pracy.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka przypomniał, że oba szpitale z funduszu covidowego otrzymały już 2,3 mln zł pomocy, dzięki którym w Janowie zmodernizowano infrastrukturę, a Radzyniu instalację tlenową. Dla całego województwa była to kwota 32 mln zł. – W okresie pandemii mieliśmy wysoki wskaźnik zgonów – przypomniał wojewoda. – To wynik tego, że poziom profilaktyki w województwie nie jest najlepszy i dlatego żeby skutecznie ją poprawić, konieczne jest nowoczesne, na wysokim poziomie technologicznym, wyposażenie.