Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 13 lutego 2023 r.

Niewydolność serca to w Polsce powszechny problem. Na co powinniśmy zwracać uwagę?

Z niewydolnością serca żyje w Polsce ok. 1,2 mln osób. Mimo to świadomość tej choroby jest niska, co z jednej strony utrudnia jej diagnozowanie, a z drugiej: stanowi problem dla chorych, którzy już żyją z takim rozpoznaniem i szukają wiarygodnych informacji dotyczących procesu leczenia, zaleceń i rokowań.