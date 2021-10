Ministerstwo Zdrowia: Widzimy rozwój epidemii w trzech województwach

Rzecznik MZ, komentując najnowszy bilans epidemii COVID-19 w Polsce, wskazał, że dane pokazują wzrosty tygodniowe o ok. 47 proc.

– Widzimy, niestety, rozwój epidemii w trzech województwach. Widzimy, że pod kątem wykorzystania łóżek w szpitalnych Podlasie już niestety przegoniło Podkarpacie. Mamy w tej chwili na Lubelszczyźnie zajętych około 56 proc. łóżek. Na Podlasiu zajętych jest 46 proc. łóżek, a na Podkarpaciu 42 proc. – poinformował Andrusiewicz.

Zaznaczył, że wojewodowie na bieżąco zwiększają bazę łóżek. – Jesteśmy w stanie w ciągu 24 do 48 godzin zwiększyć bazę łóżkową do około 11-12 tys. i w kolejnych dniach zwiększać do 17-20 tys. Na dzisiaj jeszcze takiej potrzeby nie ma, ale po regionach, w których sytuacja jest najtrudniejsza widać, że ta baza łóżkowa się zwiększa – zaznaczył rzecznik.

Zaapelował o przestrzeganie zasad epidemicznych. – Epidemia nie minęła, zaraz będziemy na poziomie mniej więcej 5 tys. zakażeń, więc to jest czas, gdzie powinniśmy wszyscy dbać o siebie i dbać o resztę współobywateli, zasłaniając nos i usta – powiedział Andrusiewicz.

Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek, że w szpitalach jest 1963 chorych z COVID-19, w tym 195 pacjentów podłączonych do respiratorów. MZ poinformowało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6989 łóżek i 700 respiratorów.