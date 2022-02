Niby pandemia słabnie, ale jest ponad 1,2 tys. pacjentów z Covid-19 w lubelskich szpitalach

Wojewoda lubelski Lech Sprawka odniósł się w piątek na antenie Radia Lublin do luzowania obostrzeń sanitarnych w Polsce. Zaznaczył, że jest to odpowiedź nie tylko na stan epidemiczny, ale również na kwestie gospodarcze.

– Przy dużym stopniu zakaźności, bardzo duża liczba osób przebywa na kwarantannie, co ogranicza możliwość aktywności zawodowej dla wielu osób. Ze względu na to, że zjadliwość wirusa jest mniejsza, przebiegi łagodniejsze, to myślę, że dobrym ruchem jest ograniczenie osób przebywających na kwarantannie (...) To szukanie złotego środka, żeby rzeczywiście stan pandemii nie oznaczał całkowitego paraliżu gospodarki – ocenił Sprawka.

Zaznaczył, że w woj. lubelskim stopień hospitalizacji jest stosunkowo wysoki. We wtorek w szpitalach przebywało 1237 pacjentów z Covid-19. W środę zanotowano spadek o 4 miejsca, w czwartek – o kolejne 11.

– Gdyby to był początek spadków hospitalizacji, oznaczałoby to, że szczyt hospitalizacji mamy za sobą. W tej chwili mamy do dyspozycji 1601 łóżek, czyli bufor na poziomie 370 łóżek – poinformował wojewoda.

Przekazał, że rozważane jest stopniowe przywracanie łóżek dla niezakażonych pacjentów pod warunkiem dalszego spadku liczby hospitalizacji z powodu Covid-19.

– Na pewno to nie wydarzy się dzisiaj ani na początku przyszłego tygodnia – powiedział Sprawka. – Gdyby tendencja spadkowa się utrzymała, to pierwsze „odmrożenia” łóżek mielibyśmy pod koniec przyszłego tygodnia – sprecyzował Lech Sprawka.

Zwrócił uwagę, że w piątej fali epidemii jest bardzo duża liczba chorych dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach.

– Pod tym względem pobiliśmy rekord od początku pandemii. W środę mieliśmy 79 pacjentów. Nigdy wcześniej nie było tylu młodych osób poniżej 18. roku życia w szpitalach. W minionym tygodniu były nawet pojedyncze epizody konieczności procedur respiratorowych – powiedział w Radiu Lublin Lech Sprawka.

Z danych umieszczonych na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w czwartek zajęte były 1223 z 1757 dostępnych łóżek covidowych w regionie. Z czego 77 osób hospitalizowanych było na łóżkach respiratorowych. Rok temu o tej porze w lubelskich szpitalach przebywało około 840 zakażonych.